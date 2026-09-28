Цена золота пошла вниз

Стоимость золота упала ниже $4200 за унцию впервые с 5 августа, пишет Reuters.

По данным издания, цена драгоценного металла снизилась на фоне подорожания нефти и ожидания повышения ставки ФРС. Нефть марки Brent прибавила в цене после того, как на прошлой неделе Трамп отказался от семидневного перемирия с Ираном, которое предполагало открытие Ормузского пролива.

Стоимость золота 28 сентября упала на 3,1%, до $4155 за унцию — это самый низкий показатель за последние семь недель, пишет Reuters. Фьючерсы на декабрьские поставки драгоценного металла также снизились на 3,1%, до $4188 за унцию, отметило агентство.