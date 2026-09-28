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В Баку уволили водителя автобуса, вступившего в конфликт с пассажиром

Редакция 1news22:40 - 28 / 09 / 2026
В Баку уволили водителя автобуса, вступившего в конфликт с пассажиром

В Баку уволен водитель автобуса маршрута №214, который вступил в конфликт с пассажиром и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Об этом сообщили в ООО «Çinar Trans» в ответ на запрос Bakupost.

Отмечается, что после распространения видеокадров личность водителя была установлена, и с сегодняшнего дня с ним расторгнут трудовой договор.

В компании также сообщили, что после инцидента другие водители получили дополнительные инструкции:

«После того как мы увидели эти кадры, мы провели инструктаж со всеми водителями и дали необходимые указания, чтобы между водителем и пассажиром не возникало конфликтов и не допускалось грубое обращение. По поводу этого водителя также было проведено собрание. Сегодня мы уволили его».

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