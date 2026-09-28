Трамп готов смягчить санкции против Ирана при одном условии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения санкций и разблокировки замороженных активов Ирана в обмен на выполнение требований Вашингтона по ядерной программе исламской республики.

Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо.

«Президент Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные средства в обмен на конкретные подвижки по ядерному досье», — отметил чиновник. Подробности условий сделки не раскрываются.