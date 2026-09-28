Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира среди ветеранов

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира World Master по тяжелой атлетике среди атлетов старше 35 лет, который проходит в столице Греции Афинах.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Вагиф Мусаддиг, выступавший в весовой категории до 85 кг и возрастной группе M70, стал чемпионом мира, набрав в сумме двух упражнений 147 кг.

Еще одну золотую медаль сборной принес Зульфугар Сулейманов (75 кг, M40), показавший результат 249 кг.

Серебряную награду завоевал Саддар Гулиев (85 кг, M75), который по итогам соревнований поднял в сумме 126 кг.