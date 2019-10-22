Азербайджан и Китай могут наладить сотрудничество и в космической сфере

Азербайджан и Китай — страны, принадлежащие к древнейшим цивилизациям, обладающие сегодня огромным потенциалом экономического сотрудничества и тесно поддерживающие друг друга во всех международных организациях. Таким был основной лейтмотив встречи с журналистами, прошедшей в посольстве Китайской Народной Республики в Азербайджане.

Прием представителей местных СМИ провела посол этой страны в Азербайджане госпожа Го Минь. Напомнив о визите Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле 2019 года, она отметила, что этот визит внес важный вклад в развитие двусторонних отношений, тем более что и сами отношения между странами построены на здоровой основе. Китай воспринимает Азербайджан как близкого друга, надежного партнера и видит к себе такое же отношение от нашей страны, и потому взаимоотношения между странами находятся на пути динамичного развития, а связи, безусловно, будут укрепляться и дальнейшем.

Одним из заинтересовавших журналистов тем на встрече стало сотрудничество между странами в экономической сфере, и госпоже Го Минь было что сообщить в связи с этим. Она сказала, что объем товарооборота между странами в этом году уже превысил отметку 1,5 млрд долларов, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. До конца нынешнего года эта цифра, скорее всего, еще более возрастет. По состоянию на конец июня 2019 года Китай инвестировал в Азербайджан в общей сложности более 800 миллионов долларов США, которые были направлены в области добычи нефти и природного газа. Если же говорить о сферах экономического сотрудничества, то их достаточно много — здесь и цифровая экономика, логистика, и многое другое. К примеру, Китай с удовольствием закупал бы в Азербайджане вина разных сортов, гранат, сухофрукты, мед и варенье. Имеется также большой потенциал сотрудничества в области туризма, однако сегодня мы можем говорить лишь о потенциале, поскольку те 20 тысяч китайских туристов, которые посетили Азербайджан с января по август нынешнего года, конечно же, нельзя отнести к успехам сотрудничества в данной сфере. Такая статистика не отражает весь потенциал.

Госпожа Го Минь так и сказала, что «этого совершенно недостаточно». Тем более что, по ее мнению, в нашей стране довольно успешно развивается отельный бизнес. Также Азербайджан обладает своей довольно интересной кухней, которая сильно отличается от европейской, и хоть и напоминает восточную, но имеет свою вкусовую специфику. Плюс в нашей стране довольно хорошая инфраструктура туризма. Все это формирует хорошие предпосылки для привлечения китайских туристов, однако местные туристические агентства должны продумать для них специальные маршруты. В связи с этим посол готова встретиться и обсудить данный вопрос с компетентными государственными структурами Азербайджана, чтобы они наладили работу в сфере презентаций и информирования китайцев о нашей стране. Также она обещала провести встречи с соответствующими структурами Китая по вопросу увеличения авиарейсов из этой страны в Азербайджан.

Однако туризм затрагивает и такие вопросы, как получение виз в страну отправки, что и сформировало адресованный китайскому послу уместный вопрос от журналистов. Госпожа Го Минь согласилась, что по визам существует некоторый дисбаланс, поскольку Азербайджан для Китая установил упрощенный визовый режим и любой гражданин этой страны может без особых преград въехать к нам в качестве гостя. Однако для того, чтобы попасть в Китай, азербайджанским туристам или предпринимателям приходится проходить ряд процедур. К примеру, без особых проблем можно выехать в Китай по гостевой визе. А с точки зрения туризма двери Китая все же больше открыты для лиц, желающих посетить его в групповом порядке. Но азербайджанские туристы не любят путешествовать группами. Говоря об этом, посол пообещала, что обязательно поставит этот вопрос перед соответствующими структурами Китая, но попросила также с пониманием отнестись к позиции ее страны, поскольку такие визовые условия для въезжающих из Азербайджана больше связаны именно с географией расположения нашей страны, которая расценивается как «находящаяся в беспокойной зоне». Однако, по заверению госпожи Го Минь, каналы получения виз для азербайджанских туристов будут лишь расширяться.

Конечно же, в ходе встречи разговор не мог не зайти и о сотрудничестве в сфере логистики и транспорта. Госпожа посол напомнила, что инициатива «Один пояс — один путь», выдвинутая Председателем Си Цзиньпином, хорошо совместима со стратегией «Возрождение древнего Шелкового пути», предложенной Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан является одной из первых стран, которые откликнулись и приняли активное участие в реализации проекта «Один пояс — один путь». В 2015 году между нашими странами был подписан документ о сотрудничестве в этой сфере. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что стратегической целью Азербайджана является раскрытие потенциала трансграничных перевозок и восстановление Шелкового пути из Китая в Лондон. А открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс сделало данный проект еще более интересным, поскольку существенно увеличило потенциал грузоперевозок. До сих пор по этой дороге уже проследовало более 10 железнодорожных составов из Китая в Европу и с каждым разом использовать этот маршрут станут все больше китайских компаний.

В ходе встречи в китайском посольстве была также затронута довольно интересная тема возможности сотрудничества Азербайджана и Китая в космической сфере, что видится госпоже Го Минь вполне реальным. С соответствующим вопросом к послу обратился корреспондент газеты «Бакинский рабочий». Дело в том, что сегодня Китай — вторая крупнейшая экономика мира, и правительство прилагает большие усилия для модернизации своей страны. Что касается потенциала в космической области, то здесь достаточно будет лишь сообщить, что в этом году Китаю удалось успешно прилунить свой аппарат на обратной стороне спутника Земли, а в ближайшие годы на Луне будет построена международная космическая станция, способная принимать астронавтов. Но при этом ведь и Азербайджан, выражаясь языком Президента нашей страны Ильхама Алиева, обладает тремя наземными спутниками и вошел в мировой клуб космических стран. Так почему бы, учитывая огромный научный потенциал Азербайджана, нашим государствам не наладить сотрудничество в этой сфере? Отвечая на данный вопрос, госпожа Го Минь сказала, что Китай поможет Азербайджану прогрессировать и в этом направлении. Взяв на вооружение заданный журналистом вопрос, посол пообещала встретиться с руководством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и обсудить меры по налаживанию контактов между сторонами в сфере космического сотрудничества.

Рауф НАСИРОВ