МВФ: рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%

Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2031 году прогнозируется на уровне 2,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский региональный экономический обзор Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии «Навигация в условиях неопределенности: укрепление устойчивости в сложные времена».

Данный прогноз остался неизменным относительно апрельской оценки. Помимо этого, МВФ прогнозирует увеличение ВВП республики в 2026 году на 1,7%, а в 2027 году — на 2,3%.

В свою очередь, Министерство экономики Азербайджана оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а на будущий год — 2,7%. При этом Центральный банк страны ожидает экономический рост в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году — 2,6%.

Отметим, что по итогам 2025 года рост экономики Азербайджана был зафиксирован на уровне 1,4%, в январе-сентябре 2026 года рост ВВП составил 1,5%.