Азербайджан оказал помощь Палестине в борьбе с коронавирусом

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В ответ на обращение генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфа бин Ахмада аль-Усаймина с целью оказания поддержки в борьбе с коронавирусной пандемией в Палестине по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабинетом министров выделены средства в размере $300 тысяч Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В настоящее время в связи с распространением и последствиями пандемии COVID-19 возникла необходимость оказания гуманитарной помощи Палестине, говорится в сообщении МИД.

UNRWA была учреждена в 1949 году соответствующим решением Генеральной Ассамблеи ООН с целью оказания прямой помощи палестинцам.

Основными сферами деятельности UNRWA являются реализация соответствующих проектов в области здравоохранения, образования, гуманитарной помощи, социальных услуг, создания лагерей, обеспечения инфраструктуры и микрофинансирования.

С.Агаева