Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками

Сегодня знаменательный день в истории отношений Узбекистана и Азербайджана. Государственный визит Президента Узбекистана проходит, как и подобает, в атмосфере братства, взаимопонимания.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Сегодня мы и в рамках двусторонней встречи, а также в рамках заседания Межгоссовета обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, еще раз подтвердили стратегический, союзнический характер наших отношений. В прошлом году в Ташкенте нами был подписан Договор о союзническом взаимодействии, что является самым высоким и значимым документом в отношениях любых стран. Мы уже официально союзники около года и демонстрируем это и активным взаимодействием на международной арене, взаимной поддержкой, также конкретными планами и проектами, которые осуществляем во многих сферах», - отметил глава государства.