Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене

Мы с большим интересом и радостью наблюдаем за стремительным развитием Узбекистана, осуществлением широкомасштабных реформ во всех сферах. Рады тому, как имидж Узбекистана на международной арене повышается из года в год, как растет экономический потенциал, решаются многие вопросы социальной жизни.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Все это результат продуманной политики Президента, руководства Узбекистана. Все это выражается и в конкретных программах. Мы, как друзья, как братья, этому искренне рады», - подчеркнул глава государства.