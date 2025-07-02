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Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан

First News Media18:29 - Сегодня
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан

Для Азербайджана инвестиции в Узбекистан являются приоритетом. Во-первых, потому что это дружественная, братская страна. Во-вторых, потому что в результате продуманных реформ Президента Узбекистана в стране создан очень хороший инвестиционный климат.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По словам главы Азербайджанского государства, неслучайно сегодня Узбекистан является очень привлекательной страной для инвестиций.

«Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличивать как товарооборот, так и объем взаимных инвестиций. Совместный инвестиционный фонд, который был создан некоторое время назад, уже практически обеспечен проектами. Сегодня было доложено, что более 10 проектов находятся в стадии уже принятия инвестиционных решений. Но, естественно, мы это рассматриваем только как начало, потому что уставной фонд инвестиционного фонда составляет 500 миллионов долларов. Наши планы в несколько раз превышают эту цифру, и уверен, что совместная реализация проектов в энергетике, в гостиничном бизнесе, в строительстве, в сельском хозяйстве и во многих других сферах, те проекты, которые уже имеют конкретную перспективу, которые согласованы, контракты, которые подписаны, естественно, приведут к значительному росту взаимных инвестиций. И это отражает наше намерение, это соответствует духу и характеру братских отношений между нашими странами», - отметил Президент Азербайджана.

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