Баку вновь довел протест до российской стороны

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов 2 июля был вызван в МИД АР.

В ходе встречи замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов довел до посла протест в связи с недружественными действиями российской стороны, подрывающими отношения между двумя странами.

В очередной раз была выражена глубокая обеспокоенность в связи с тем, что в результате противоправных действий во время рейдов, проведенных российскими правоохранительными органами в домах азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня, двое из них погибли, а несколько получили серьезные ранения.

Было заявлено, что российская версия инцидента противоречит явным признакам насилия, оставившим следы на телах погибших азербайджанцев, и заключению экспертизы. Отмечено, что в связи с рейдами в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости, а также подчеркнута недопустимость использования в отношении азербайджанцев таких выражений, как «этническая преступная группировка».

В очередной раз доведено до сведения, что Баку ожидает от РФ проведения всестороннего и объективного расследования фактов нарушения закона российскими правоохранителями и наказания виновных. В этой связи отмечено, что преподнесение позиции азербайджанской стороны как вмешательство во внутренние дела России является необоснованным.

Отмечено, что претензии российской стороны в связи с мерами, принятыми Азербайджаном в офисе «Sputnik Азербайджан», безосновательны. Было сказано, что меры, принятые в отношении «Sputnik Азербайджан», были осуществлены в соответствии с законодательством АР и в настоящее время продолжаются следственные действия.

На встрече была подчеркнута неприемлемость отсутствия должных мер после сбития самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России, негативно повлиявшее на отношения с конца прошлого года, попыток искажения реальной ситуации, а также ведение дезинформационной кампании против Азербайджана в российских СМИ посредством ряда должностных лиц и представителей медиа.

Было подчеркнуто, что Азербайджан ожидает от России проведения полного и прозрачного расследования этой катастрофы, установления виновных и их привлечения к ответственности, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Отмечено, что эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях.

На встрече также было констатировано, что заявления и выступления за последние 4-5 месяцев российских общественно-политических деятелей и медиаструктур против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и его народа являются одними из факторов, негативно влияющих на двусторонние отношения.

Таким образом, до сведения посла было доведено, что вышеуказанные действия РФ противоречат духу дружбы и взаимного уважения между двумя странами, вызывают дополнительную напряженность и негативно сказываются на двусторонних отношениях.

Российская сторона была призвана принять соответствующие меры для устранения напряженности и негативной атмосферы в отношениях между двумя странами.