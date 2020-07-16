Азербайджан потратил 752 млн. манатов на снижение негативного влияния пандемии на экономику

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«В связи с мерами по борьбе с пандемией, снижением ее негативного влияния на экономику страны соответствующими распоряжениями президента Азербайджана обеспечено финансирование 752 млн. манатов из выделенных из госбюджета 1,409 млрд. манатов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на заседании Кабинета министров под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, из выделенных на здравоохранение 250 млн. манатов уже использовано 149 млн. манатов, из выделенных на социально-экономические меры поддержки 570 млн. манатов – 281 млн. манатов, из выделенных на меры поддержки социального обеспечения 309 млн. манатов – 244 млн. манатов, из выделенных в связи с оказанием финансовой поддержки государственным компаниям 280 млн. манатов – 118 млн. манатов.

Источник: АПА