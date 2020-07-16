1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджан потратил 752 млн. манатов на снижение негативного влияния пандемии на экономику

Сегодня в 11:24 ~ 1 минута на чтение 176
Азербайджан потратил 752 млн. манатов на снижение негативного влияния пандемии на экономику

«В связи с мерами по борьбе с пандемией, снижением ее негативного влияния на экономику страны соответствующими распоряжениями президента Азербайджана обеспечено финансирование 752 млн. манатов из выделенных из госбюджета 1,409 млрд. манатов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на заседании Кабинета министров под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, из выделенных на здравоохранение 250 млн. манатов уже использовано 149 млн. манатов, из выделенных на социально-экономические меры поддержки 570 млн. манатов – 281 млн. манатов, из выделенных на меры поддержки социального обеспечения 309 млн. манатов – 244 млн. манатов, из выделенных в связи с оказанием финансовой поддержки государственным компаниям 280 млн. манатов – 118 млн. манатов.

Источник: АПА

176

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены