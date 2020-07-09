Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 5,3%, экспорт – на 5,9% -Минэнерго

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Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июне 2020 года составила 17,8 млн тонн, что примерно на 5,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в министерстве энергетики.

"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июне составила 17,8 млн тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1 млн тонн. При этом, компанией SOCAR добыто 3,7 млн тонн нефти с конденсатом, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 12,2 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 1,9 млн тонн конденсата",- сообщили в министерстве.

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-июнь 2020 года составил 14,7 млн тонн (спад на 5,9%). При этом, 14,1 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 0,6 млн тонн - на долю SOCAR.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 июля 2020 года было добыто суммарно 541,2 млн тонн нефти с конденсатом.

Кроме того, за январь-июнь 2020 года в Азербайджане переработано 3 млн тонн нефти, что на 79 тыс. тонн ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году.

Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Источник: "Интерфакс-Азербайджан"