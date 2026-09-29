От чего будет зависеть курс маната в средне- и долгосрочной перспективе?

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на мероприятии, состоявшемся в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума, заявил, что курс маната остается стабильным с апреля 2017 года и что у Азербайджана положительный торговый баланс.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Курс национальной валюты является одним из важных критериев укрепления финансовой стабильности. В этом контексте курсовая политика стала одним из ключевых направлений обеспечения макроэкономической стабильности».

В своем Facebook-статусе В. Байрамов затронул следующие вопросы — «Как изменится курс маната в дальнейшем?» и «Полностью ли устранен риск девальвации?».

«На курс национальной валюты наибольшее влияние оказывает объем валютных поступлений в страну. Мировые цены на нефть при этом остаются основным фактором, влияющим на платежный баланс Азербайджана. Высокие цены на нефть, а также рост ненефтяного экспорта позволили сохранить положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана за первые семь месяцев 2026 года», — отмечает депутат.

По словам Вугара Байрамова, за первые семь месяцев 2026 года экспорт Азербайджана увеличился на 39% в номинальном выражении и на 11% в реальном выражении, достигнув 20,1 млрд долларов (34,17 млрд манатов): «При этом более высокий рост был зафиксирован в ненефтегазовом экспорте — он увеличился в два раза. За этот период Азербайджан экспортировал ненефтегазовой продукции на 5,9 млрд долларов (10,03 млрд манатов). Другим важным моментом стало сокращение импорта. Импорт Азербайджана снизился на 43%, до 9,8 млрд долларов (16,66 млрд манатов). Это означает, что за указанный период сформировалось положительное торговое сальдо в размере более 10 млрд долларов (17 млрд манатов). Как видно, положительная динамика во внешней торговле, а также в платежном балансе за прошедшие месяцы 2026 года позволила сохранить равновесие на валютном рынке».

Депутат отмечает, что, с другой стороны, Центральному банку удалось увеличить валютные резервы за счет стерилизационных мер на фоне снижения спроса на доллар: «За первые девять месяцев 2026 года валютные резервы Центрального банка выросли на 3,8 млрд долларов (6,46 млрд манатов). 2025 год Центральный банк завершил с резервами в размере 11,5 млрд долларов (19,55 млрд манатов), а в настоящее время объем его резервов составляет 15,3 млрд долларов (26,01 млрд манатов). В течение прошедших месяцев текущего года валютные резервы Центрального банка ежемесячно увеличивались по сравнению с предыдущим месяцем».

«Текущие показатели позволяют сохранять равновесие на валютном рынке. Вместе с тем, поскольку Азербайджан не перешел на режим плавающего валютного курса, в средне- и долгосрочной перспективе курс маната будет напрямую зависеть от позиции Центрального банка», — подытоживает В. Байрамов.