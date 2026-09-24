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В АБА объяснили, сколько банковских карт можно оформить в одном банке - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:40 - Сегодня
В АБА объяснили, сколько банковских карт можно оформить в одном банке - ОБНОВЛЕНО

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) распространила информацию в связи с вопросами, возникшими в последние дни в обществе относительно количества платёжных карт.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится:

«Согласно подходу, принятому Ассоциацией банков Азербайджана, за исключением платёжных карт, предназначенных для получения заработной платы, пенсий и других социальных выплат, платёжных карт, привязанных к предпринимательским счетам, а также платёжных карт, привязанных к депозитным счетам, в каждом банке предусматривается выдача одной платёжной карты на один продукт.

При этом необходимо учитывать, что в случаях, когда клиент предоставляет банку обоснованное объяснение цели использования платёжной карты, осуществляемые операции соответствуют имеющейся у банка информации о пользователе платёжных услуг, а также имеются основания полагать, что карта не используется в незаконных целях, банки могут свободно выдавать клиентам дополнительные платёжные карты по одному и тому же продукту.

Таким образом, основной целью данного подхода является не ограничение потребностей пользователей платёжных услуг, а более эффективное управление рисками и содействие формированию безопасной, устойчивой и здоровой платёжной экосистемы», — говорится в сообщении.

17:35

В Азербайджане вводится новое ограничение на банковские карты.

Так, если у гражданина есть одна активная дебетовая карта, он не сможет заказать вторую дебетовую карту в той же валюте.

Некоторые банки уже применяют это ограничение, а остальные начнут вводить его с 1 октября.

При этом на заказ второй дебетовой карты в другой валюте ограничений нет.

Источник: Real TV

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