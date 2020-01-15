Азербайджанец впервые встретился с 32-летним сыном в эфире Первого канала – ФОТО – ВИДЕО

Программа Первого российского канала «Мужское/женское» организовала встречу 57-летнего жителя поселка городского типа Локбатан Фаика Аббасова с сыном Фанисом Салимовым, которого он никогда не видел.

В недавно вышедшей программе «Мужское-женское», посвященной истории жителя города Масаллы Бахтияра (Брюс Ли) Керимова, разлученного с родной матерью 30 лет назад, ведущей Юлией Барановской был упомянут Фанис Салимов, который с помощью программы ранее встретился со своим отцом-азербайджанцем – отец и сын никогда не видели друг друга.

Как оказалось, 32-летний Ф.Салимов искал своего отца с 15 лет, и большую помощь в поиске ему оказала супруга и волонтеры, нашедшие его отца Фаика Аббасова в Азербайджане.

Ф.Аббасов рассказал, что познакомился с мамой Фаниса, когда работал на стройке в Набережных Челнах, однако все так сложилось, что они расстались: «Рад, что меня нашел сын, не верил в то, что меня ищут, тем более столько лет прошло. Новость стала для меня как снег на голову. По молодости много ошибок, этого мне не хотелось, но так получилось. Сколько я еще проживу, столько хочу видеть сына и общаться с ним и никогда больше не разлучаться».

В эфире «Мужское/женское» также произошла встреча Фаниса Салимова с младшим братом – как все это происходило, смотрите в выпуске программы, приведенном для просмотра ниже.

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В.Ф, Г.Р.