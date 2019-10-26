Азербайджанка, смутившая Познера: «Мы все – родом из Карабаха» - ВИДЕО

Молодая азербайджанка из Нагорного Карабаха Арзу Мамедова, которой удалось смутить своим ярким выступлением известного российского журналиста Владимира Познера, «прославившегося» также своей проармянской позицией, благодарит всех тех, кто выразил ей свою поддержку.

Арзу Мамедова разметила в своей Instagram видеозапись, в котором отметила, что в эти дни получает многочисленные месседжи от соотечественников, восхищающихся ее смелостью.

«Я просто хотела сказать, что моя смелость опирается исключительно на вашу поддержку. Я уверена, что за мной стоит азербайджанский народ», - говорит она.

Девушка подчеркивает, что даже если бы она была не из Карабаха, то все равно выступала бы так, как если бы была родом из этого региона Азербайджана: «Потому что до тех пор, пока территориальная целостность Азербайджана не восстановлена, каждый из нас, мы все – родом из Карабаха!».

Вместе с тем, Арзу Мамедова просит патриотов Азербайджана не прекращать свою поддержку, тому есть важная причина – «наши соседи уже проснулись и в присущей себе манере усилили свою агитацию».

И в заключение наша соотечественница вновь выражает признательность соотечественникам, подчеркивая, что испытывает сегодня непередаваемые чувства: «Пусть Аллах хранит Азербайджан и всех вас».

Дискуссия между Арзу Мамедовой и Владимиром Познером развернулась в Калифорнии в ходе одной из встреч с российским журналистом.

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Представившись и отметив, что она родом из Карабаха, она рассказала, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев.

Арзу Мамедова указала, что журналист, особенно такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным. «Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым», - сказала она.

Арзу Мамедова отметила, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, и до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.

«Поддерживая Армению, рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым вы дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью», - сказала она, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.

В ответ Познер начал нести бред, растерявшись настолько, что умудрился заявить, что Нагорный Карабах – это официально признанная территория Армении, но Арзу Мамедова его перебила, отметив, что Нагорный Карабах - официально признанная территория Азербайджана.

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И в заключение хотелось бы отметить, что Народный артист Азербайджана, видный кинорежиссер и сценарист Рамиз Фаталиев уже давно призывает всех азербайджанцев объединиться под лозунгом: «Мы все – родом из Карабаха». Недавно, в эфире Общественного телевидения Рамиз Фаталиев отметил, что в свое время, когда он был депутатом Милли Меджлиса, он выступил в парламенте с предложением: «Давайте на время забудем, что одни из нас – лянкяранцы, другие – шамахинцы, губинцы и т.д. Давайте мы все – временно, до тех пор, пока не будут возвращены наши земли – будем из Карабаха. Всем спрашивающим: «Откуда вы?» отвечать: «Из Карабаха». Но это предложение так и не было «услышано»...

Ф.Багирова