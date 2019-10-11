Азербайджанский молодежный десант в Страсбурге – ФОТО

Четыре наиболее успешных выпускника Школы политической психологии в Баку получили возможность пройти недельную практику в институтах Совета Европы, в частности Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Практика проходила в рамках осенней сессии Ассамблеи, с 29 сентября по 6 октября.

В течение этого периода молодые люди принимали участие в заседаниях комитетов ПАСЕ по различным темам, посетили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заслушали выступления глав государств и правительств, имели возможность задать спикерам свои вопросы.

«Цель подобных поездок – ознакомить будущих специалистов в сфере дипломатии и международных отношений с работой международных организаций изнутри. Эти тонкие моменты взаимодействия невозможно почерпнуть из СМИ, их можно прочувствовать, лишь находясь на месте», - рассказала 1news.az организатор Школы Аян Исмаилова.

«На этот раз нашим выпускникам особенно повезло, так как визит в Страсбург совпал с 70-летием Совета Европы, и осеннюю сессию посетил президент Франции Эммануэль Макрон», - добавила она.

Школа политической психологии действует при Центре политической психологии (CPP), который работает в Баку с 2016 года, предоставляя тренинги и психологические консультации, лекции, семинары, вебинары, реализует тематические проекты.

Руководит Центром депутат Милли Меджлиса, профессор, глава комитета по международным делам, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Участниками Школы в этом году, попавшими на осеннюю сессию ПАСЕ, стали выпускница университета UNEC Замина Абдулалиева, студент Университета иностранных языков Джавидан Абудов, студенты-международники – Алибала Халилов из Госакадемии управления и Мехрадж Алиев из Инженерного университета.

«Для меня стажировка в ПАСЕ, как и участие в Школе политической психологии стала бесценным опытом, который вдохновил, заставил поверить в свои силы. Я уверена, что смогу успешно использовать приобретенные знания и опыт в своей дальнейшей работе, и внести свой вклад в развитие нашего общества», - сказала 1news.az участница проекта Замина Абдулалиева.

По ее мнению, Школа политической психологии на данный момент является одной из немногих организаций в стране, где помогают молодежи расти, находить свой путь развития.

Другой участник проекта Джавидан Абудов считает, что Школа политической психологии дала ему хороший шанс в жизни. «Уверен, что участие в 70-летнем юбилейном заседании ПАСЕ сыграет свою роль в моей дальнейшей карьере, которую я хочу построить в сфере дипломатии и международных отношений», - сказал он.

Во время посещения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) участники проекта встретились с судьей ЕСПЧ от Азербайджана Лятифом Гусейновым, который ознакомил их с системой работы суда, рассказал, как, где и по каким правилам проходят международные судебные процессы.

Молодежь приняла участие и в мероприятии, посвященном 100-летию предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане, которое было организовано азербайджанской делегацией в ПАСЕ и постпредством Азербайджана в Совете Европы при поддержке Нацкомиссии страны при ЮНЕСКО.

Аян Исмаилова, выступившая на встрече, рассказала о значимости роли женщины в обществе и подчеркнула возрастающее участие молодых женщин в общественной жизни Азербайджана.

Школа политической психологии помогает молодым людям, обучающимся по специальностям политология, юриспруденция, дипломатия и международные отношения, социология, экономика и способствуя получению практического опыта.

«Наша Школа – это своего рода мостик и дорога от университетской теории к жизненной практике», - сказала Аян Исмаилова.

Все тренинги и встречи в рамках курса, который длится 6 недель, проходят в интерактивной форме.

На протяжении обучения на курсах заслушиваются лекции политиков, бизнесменов, деятелей культуры, как Азербайджана, так и других стран. Участники получают уникальную возможность напрямую общаться с интересными людьми, задавать им вопросы, участвовать в тренингах и дебатах.

В рамках школы проводятся тренинги по психологии, конфликтологии, лидерству, ораторскому искусству, а также психологические игры по управлению временем, принятию решений и многое другое.

По завершении курсов участникам выдается сертификат, а наиболее успешные получают возможность пройти международную стажировку.

Подать заявку на участие в Школе может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, демонстрирующий тематические знания и интерес к развитию. Отбор происходит в два этапа. На каждый курс принимается 25 - 30 участников.

Все детали можно узнать, обратившись в Центр политической психологии по номерам, указанным на сайте.

Подать заявку на участие в Школе можно по этой ссылке.

Елена Остапенко