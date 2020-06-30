AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства

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AzerTelecom, магистральный интернет-провайдер, соединяющий страну с международной сетью Интернета, объявляет о новых назначениях на уровне руководства компании.

Г-н Фуад Аллахвердиев, занимавший должность главного исполнительного директора AzerTelecom с 2017 года, назначен председателем Совета директоров AzerTelecom. Согласно другому решению, г-жа Ана Накашидзе, занимавшая должность заместителя главного исполнительного директора по операционным вопросам в AzerTelecom с 2018 года, была назначена главным исполнительным директором компании.

«AzerTelecom, известный как надежный партнер в глобальном, региональном и местном масштабах, добился значительных достижений за последние годы и вносит свой вклад в обеспечение страны устойчивым и высокоскоростным доступом к Интернету. Мы продолжим реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие сектора ИКТ в Азербайджане и превращение нашей страны в региональный цифровой центр. Я желаю больших успехов новому главному исполнительному директору г-же Ане Накашидзе и верю, что она будет способствовать развитию нашей компании», - сказал Фуад Аллахвердиев.

«AzerTelecom сыграл и впредь планирует продолжить важную роль в улучшении услуг интернет-связи в Азербайджане, предоставляя высококачественные и устойчивые услуги операторам и интернет-сервис провайдерам на рынке. Поскольку глобальная связь становится жизненно важной для успеха любой экономики, наша компания постоянно изучает возможности для развития в меняющейся среде новых вызовов и возможностей. Я верю, что наша команда, которая поддерживала рост компании на протяжении многих лет, также добьется выдающихся достижений в период новых вызовов», - сказала г-жа Накашидзе.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного Интернета в Азербайджане. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. На данный момент AzerTelecom осуществляет программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) по трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр.

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