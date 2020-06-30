Bahh Tee: Коронавирус добрался и до меня – ФОТО

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Генеральный продюсер радиостанции «Жара FM», известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) заразился коронавирусом.

Об этом певец рассказал в Stories на своей официальной странице в Instagram.

«Сегодня у меня диагностировали двустороннюю пневмонию – коронавирус добрался и до меня. Я бы не стал говорить об этом публично, мне совсем не нравится, когда так делают – но, к сожалению, последние дни я контактировал с большим количеством людей.

Постарался по максимуму всех предупредить, но понимаю, что кого-то точно упустил. И еще вчера я был в гипермаркете, ко мне подходили сфотографироваться несколько человек, все они были в масках, но перед тем как сделать фотографию - они снимали маски. Поэтому я не знаю, как достучаться до этих людей, только как попробовать сделать это таким образом.

В целом все будет отлично, переживать за меня не стоит, я крепкий. Главное берегите себя, не болейте, и если вы со мной контактировали - обязательно будьте вдвойне бдительными», - заявил Bahh Tee в Instagram.

Феликс Вишневецкий