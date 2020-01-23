Baku Media Center поздравил Арзу Алиеву с днем рождения трогательным видеороликом – ВИДЕО

23 января день рождения отмечает президент ведущей и инновационной азербайджанской медиакомпании Baku Media Center Арзу Алиева.

Ко дню рождения Арзу Алиевой команда Baku Media Center подготовила специальный видеоролик, который размещен на странице медиакомпании в Facebook и сопровожден следующим поздравительным комментарием:

«Изящная, красивая, добрая – всеми этими качествами обладает учредитель Baku Media Center Арзу ханум Алиева. От имени нашего коллектива мы желаем Арзу ханум крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».

В видеоролике собраны фотографии Арзу Алиевой, сделанные в разные годы.

В.Ф, Г.Р.