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Baku Media Center поздравил Арзу Алиеву с днем рождения трогательным видеороликом – ВИДЕО

Сегодня в 17:32 ~ 1 минута на чтение 405
Baku Media Center поздравил Арзу Алиеву с днем рождения трогательным видеороликом – ВИДЕО

23 января день рождения отмечает президент ведущей и инновационной азербайджанской медиакомпании Baku Media Center Арзу Алиева.

Ко дню рождения Арзу Алиевой команда Baku Media Center подготовила специальный видеоролик, который размещен на странице медиакомпании в Facebook и сопровожден следующим поздравительным комментарием:

«Изящная, красивая, добрая – всеми этими качествами обладает учредитель Baku Media Center Арзу ханум Алиева. От имени нашего коллектива мы желаем Арзу ханум крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».

В видеоролике собраны фотографии Арзу Алиевой, сделанные в разные годы.

В.Ф, Г.Р.

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