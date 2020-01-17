Без жен: Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 итальянскими моделями – ФОТО

Футболисты чемпиона Англии «Манчестер Сити» закатили грандиозную вечеринку.

Как сообщает 1news.az, после разгромной победы над «Астон Виллой» со счетом 6:1 игроки клуба организовали вечеринку, на которую женам вход был воспрещен.

Зато, как пишет британский таблоид The Sun, на вечеринку были приглашены 22 модели из Италии. Все они остановились в курортном СПА-центре Mere Golf, откуда и отправились на вечеринку.

Британские СМИ пишут, что главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия – якобы это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. При этом неизвестно, был ли наставник в курсе, что на празднике будут присутствовать модели.

СМИ распространили фотографии моделей, который якобы присутствовали на вечеринке:

Амира Паула

Марта Теяда

Также на вечеринке присутствовала фотомодель и итальянская телеведущая Кьяра Джуффрида.

Подготовил Теймур Максутов, Э.Т.