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Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Сегодня в 12:05 ~ 1 минута на чтение 135
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.

По данным издания, в понедельник экстренные службы оказали помочь 131 человеку. Большая часть пострадавших - 115 человек - приходится на акцию протеста, прошедшую в барселонском аэропорту "Эль-Прат". Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, он был направлен в больницу из-за травмы глаза.

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе происходили беспорядки.

Ria.ru

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