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Бортников рассказал, сколько террористов в этом году поймали в СНГ

Сегодня в 15:37 ~ 1 минута на чтение 67
Бортников рассказал, сколько террористов в этом году поймали в СНГ

Спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в этом году пресекли деятельность 13-ти ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков.

Цифры привел глава ФСБ РФ Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает РИА Новости.

По его словам, с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан стран СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Также, рассказал Бортников, ФСБ в сотрудничестве с КГБ Белоруссии пресекло канал незаконной поставки оружия. Было изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тыс. боеприпасов. Также спецслужбы России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана изъяли много наркотиков и психотропов и «накрыли» ряд лабораторий по производству наркотиков.

Бортников добавил, что в плане террористической угрозы группу риска составляет молодежь стран СНГ. Молодых людей вербуют с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях, а также через закрытые сообщества в интернете.

РИА Новости

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