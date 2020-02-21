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BrandOnline – запустите собственный онлайн-бизнес всего за 21 день - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 12:59 ~ 1 минута на чтение 657
BrandOnline – запустите собственный онлайн-бизнес всего за 21 день - ФОТО

В Азербайджане большая часть населения активно пользуется интернетом, в том числе онлайн шопингом.

Именно это вдохновило команду Cubics создать технологию электронной коммерции BrandOnline.

Огромный прорыв в сфере цифровых технологий открывает почти неограниченные возможности для мелких и крупных предпринимателей для реализации своего продукта.

Brandonline – это мобильная технология, позволяющая любому начинающему или уже опытному предпринимателю запустить свой собственный онлайн-магазин всего за 21 день.

Менее чем за месяц можно заложить фундамент процветающего и доходного бизнеса с минимальными затратами на техническую разработку, ее реализацию и запуск.

Технология не только помогает качественно представить продукцию, обеспечить удобный и простой интерфейс на трех языках для комфортного использования, но и создает идеальные условия для роста числа потребителей путем создания мобильных приложений, SMS и PUSH уведомлений. Услуги Brandonline также включают в себя обучающие трейнинги для быстрой и эффективной адаптации к работе с платформой. Brandonline – это инновационное решение в сфере бизнеса для современных и смелых людей.

Более подробную информацию можно найти по ссылке: www.brandonline.az или связаться по номеру: (+994 12) 480 15 74.

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