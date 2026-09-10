В Гахском районе женщина-водитель оказалась зажата в автомобиле после ДТП - ВИДЕО

В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина-водитель легкового автомобиля оказалась зажата в салоне деформированной машины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, информация о ДТП поступила на горячую линию «112». Авария произошла на территории села Сускенд.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, после чего машина съехала с дороги и столкнулась с деревом. В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения, а находившаяся за рулем женщина оказалась заблокирована внутри салона.

Для проведения спасательных работ на место происшествия были направлены сотрудники Загатальской районной пожарной части Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С использованием специального оборудования спасатели освободили водителя - 41-летнюю Ираду Исмайылову - из деформированного автомобиля и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.