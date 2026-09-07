В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

В поселке Бузовна Хазарского района Баку начался снос трех зданий, возведенных без соответствующего разрешения.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Незаконное строительство выявили в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку в рамках градостроительного контроля.

После выявления нарушения строительные работы были остановлены. При участии местного органа исполнительной власти начат демонтаж незаконно возведенных объектов.