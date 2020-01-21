Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на вручении премии Гильдии киноактеров - ФОТО

Звездные экс-супруги впервые за долгое время продемонстрировали теплые чувства на публике.

Произошло это в ходе церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США «SAG Awards -2020», главными звездами которой стали экс-супруги голливудские звезды Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Б.Питт получил свою первую награду SAG Awards за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде» и отметил, что ему близок сыгранный персонаж Клифф Бут, подчеркнув следующее: «Будем честны, это было непросто – играть парня, который идет к своей цели, раздевается в кадре и не ладит с женой».

После данной фразы Б.Питт нашел глазами свою экс-супругу Дж.Энистон, которая была удивлена, но оценила шутку улыбкой и аплодисментами.

Отметим, что Дженнифер Энистон также получила награду «SAG Awards -2020» за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу» - за победой экс-супруги Брэд Питт наблюдал на экране, находясь за кулисами церемонии.

Именно за кулисами Дженнифер Энистон и Брэд Питт пересеклись и в первые за долгое время вновь попали в один кадр – актриса на глазах у фоторепортеров подошла к бывшему мужу, обняла и расцеловала в обе щеки.

Экс-супруги немного побеседовали, а затем расставаясь, Брэд взял Дженнифер за руку и словно удерживал ее, не желая отпускать – как все это происходило смотрите на фото, приведенных для просмотра ниже.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Getty Images