На кону жизнь: популярный «прыжок с подножкой» из Tik-Tok может дойти до Азербайджана - ВИДЕО

В социальной сети Tik-Tok набирает популярность очередной челендж, жертвами которого стали уже сотни подростков в США и других странах мира.

До Азербайджана помешательство на Skull-Breaker Challenge пока не дошло. Однако, учитывая популярность сети Tik-Tok и среди азербайджанских подростков, бдительность родителей не будет лишней.

По-английски он получил говорящее название – Skull-Breaker Challenge, что можно перевести как челендж со сломленным черепом. В русском варианте больше известен как «Прыжок с подножкой».

В челендже участвуют три человека. Стоя рядом друг с другом, они готовятся к прыжку. Однако те, кто находятся по краям, в итоге не прыгают. Их задача – вывести из баланса срединного участника в тот момент, когда он находится в воздухе. С обеих сторон ему подставляют «воздушную подножку». Человек теряет равновесие и… падает на спину со всего размаху.

Врачи по всему миру трубят тревогу: подобные эксперименты могут привести к тяжелым травмам спины, головы, могут вызвать кровотечения и повреждения внутренних органов. Пошутив таким образом, можно сделать человека инвалидом на всю жизнь, возможен и смертельный исход.

Даже будучи готовым к падению, не всегда можно упасть удачно, не говоря уже о случаях, когда человек падает неожиданно.

Как отмечает психолог Сабрина Сайкс из медицинского центра Векснер штата Огайо, неудивительно, что в большинстве своем во флешмобе участвуют подростки, так как область мозга, отвечающая за управление импульсами, в подростковом возрасте все еще до конца не сформирована.

«В результате молодежь более склонна участвовать в массовых инициативах, стремясь к поиску острых ощущений и не концентрируясь при этом на потенциальных рисках и последствиях», - цитирует слова психолога New York Post.

В Соединенных Штатах есть случаи подачи исков со стороны родителей пострадавших детей на администрацию школ за допущение подобных игр среди школьников. В Израиле в феврале подросток также оказался в больнице с тяжелой травмой головы в результате подобной забавы, у него начались судороги.

Учитывая травматичность нового подросткового развлечения, Минобразования Израиля решило провести в школах массовую разъяснительную кампанию, объясняя школьникам всю опасность подобной забавы для здоровья и жизни.

Сообщения о подростках, получивших тяжелые травмы головы, шеи и спины во время выполнения прыжка, поступают со всего мира. Мать пострадавшей во Флориде девочки созвала недавно специальную пресс-конференцию, на которой поведала историю дочери, страдающей от сильнейших болей после падения при исполнении «трюка TikTok».

«Что может быть «веселее», чем забава, способная разбить вам череп? При том, что кто-то снимает происходящее на камеру, чтобы запостить в социальных сетях. Да, именно этим занимаются люди на социальных платформах, подобных TikTok», - пишет автор Forbes Брюс Ли (Bruce Y. Lee), специалист по политике здравоохранения в Городском университете Нью-Йорка (CUNY).

Обращаясь к подросткам, он пишет: «Что ж, если ваши друзья обманули вас, и сделали срединным участником этого трюка, то эти люди не должны быть более вашими друзьями. Можете считать меня слишком придирчивым, но «действия, способные сломать другому человеку голову» – довольно низкая планка для дружбы».

«Если же вы выполняете роль срединного участника по собственной воле, то какого же черта вы это делаете – пишет профессор. – Популярность и признание в соцсетях или любые другие краткосрочные выгоды не стоят рисков для вашего здоровья и жизни. Не забывайте, что ваше тело сделано не из сыра. Не стоит недооценивать травмы, которые вы можете получить при падении».

Тем же ребятам, которые решаются на роль крайних, дающих подножку человеку, который им доверяет, автор Forbes говорит:

«Прежде, чем даже подумать о том, чтобы сделать такое с кем-то, подумайте о том ущербе, который вы можете причинить этому человеку. Вы можете сделать человека инвалидом на всю жизнь, а можете и убить… А это уже не очень хорошо смотрится в социальных сетях».

Елена Остапенко, Г.Р.