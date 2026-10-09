Купальник, национальность и личные данные: на что переключился владелец Karabakh Fitness

После публикации материала 1news.az о конфликте в фитнес-клубе Karabakh Fitness его владелец Юсиф Нуруллаев опубликовал на своей странице видеоответ.

Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на обстоятельствах произошедшего, правилах заведения и претензиях посетительницы, мужчина вновь обратился к ее личности, внешности и фотографиям в социальных сетях.

Напомним, конфликт возник после того, как посетительница Karabakh Fitness на протяжении трех месяцев пыталась добиться решения вопроса о нахождении несовершеннолетнего мальчика в женской раздевалке и душевой. По словам девушки, ее неоднократные обращения к администрации не привели к изменению ситуации, а после очередной жалобы абонемент женщины был аннулирован.

Как ранее сообщала редакция, владелец клуба в аудиосообщениях, предоставленных 1news.az, вместо обсуждения непосредственно претензии перешел к комментариям о внешности женщины, ее фотографиях в купальнике и содержании личной страницы.

В частности, он сопоставлял ее публикации с ситуацией в раздевалке, фактически ставя под сомнение обоснованность ее требований о соблюдении личных границ.

И, казалось бы, последующая публичная реакция владельца могла стать поводом вернуться к существу конфликта и объяснить позицию заведения. Однако в опубликованном видео Нуруллаев вновь сместил акцент с действий администрации на саму заявительницу.

Владелец также обратился к фотографиям женщины с ее мужем, размещенным на ее странице в социальных сетях, и вновь вернулся к теме ее появления на пляже. В частности, он заявил, что видел ее в купальнике в Sea Breeze и таким образом, обсуждение снова перешло от конкретной жалобы на организацию работы фитнес-клуба к личной жизни женщины и ее внешности.

Между тем фотографии в социальных сетях, семейная жизнь и отдых на пляже вновь не решают, какие правила действуют в заведении и каким образом администрация намерена обеспечивать комфорт и приватность посетителей в раздевалках и душевых.

К сожалению, из раза в раз приходится проговаривать, что право на личные границы не зависит от того, как человек выглядит и какие фотографии публикует в интернете. Женщина, которая свободно размещает снимки в купальнике, не отказывается тем самым от права на приватность во время переодевания. Равно как наличие фотографий в ее открытом профиле не дает владельцу бизнеса оснований переводить обсуждение претензии в плоскость личных оценок.

Отдельно Нуруллаев прокомментировал аргумент женщины о том, что ситуация выглядела бы иначе, если бы ее муж вошел вместе с их дочерью в женскую раздевалку. По словам мужчины, именно после этого он решил, что «больше не хочет видеть посетительницу в своем фитнес-клубе». И ее абонемент был досрочно аннулирован.

И вновь попытки избежать ответственности за то, что неоднократные обращения клиентки не привели к урегулированию ситуации и почему обсуждение возможных решений уступило место конфликту с самой заявительницей.

Так же, не прозвучало ясного признания того, что прежние высказывания в адрес незнакомой женщины были неуместными.

Не последовало и содержательного объяснения того, как клуб намерен разрешать подобные ситуации в дальнейшем. Вместо этого внимание вновь было направлено на поведение самой посетительницы, будто именно оно должно определять, заслуживает ли ее жалоба рассмотрения.

Однако должность владельца предполагает не только право принимать решения внутри собственного бизнеса, но и ответственность за то, как эти решения принимаются и как представители заведения общаются с клиентами. Никого не интересует, одобряет ли руководство клуба фотографии посетительницы и ее образ жизни. Требовалось прояснение, существуют ли понятные правила для подобных случаев и почему проблема оставалась нерешенной на протяжении нескольких месяцев.

В добавок этому в своих историях Нуруллаев разместил имя, фамилию и отчество женщины, которая пожаловалась на происходящее в клубе. В то же время, он опубликовал профиль девушки, оставлявшей негативные комментарии в адрес фитнес-клуба после того, как история получила огласку.

(Редакция 1news.az скрыли все имена и фотографии.)

Да, конечно, критика бизнеса и комментарии пользователей социальных сетей могут вызывать недовольство владельца, однако ответом на них не должно становиться раскрытие личности или публикация персональных данных участницы конфликта без учета возможных последствий.

Особенно важно учитывать масштаб аудитории, ведь на страницу Юсифа Нуруллаева подписаны около 134 тысяч человек. При такой аудитории человек должен осознавать ответственность, которая ложится на его плечи и то, какой поток травли может вызвать это в отношении девушек.

Ведь публичность конфликта не означает, что каждый его участник автоматически отказывается от права на личную жизнь. И тем более критический комментарий не делает раскрытие профиля человека необходимым или оправданным способом ответа. Речь идет не о личных разборках, а о ситуации, когда потребитель жалуется на несоблюдение субординации, ущемление его прав, а также о банальном неуважении.

Таким образом, на данный момент в комментариях обозначились два противоположных подхода. Одни пользователи осуждают действия владельца, обращая внимание на его высказывания в адрес женщины, реакцию на жалобу и рассказывают о своем негативном опыте, связанным с Нуруллаевым и его фитнес-клубом. Другие, преимущественно его подписчики, поддерживают мужчину и продолжают оставлять оскорбительные комментарии в адрес женщин, выступивших против позиции клуба.

Примечательно, что среди комментаторов, поддерживающих владельца, есть и известные тренеры. Что же это? Профессиональные стандарты общения с клиентами в сфере фитнеса?

Сам по себе спор вокруг правил посещения раздевалок может вызывать разные мнения. Родители могут руководствоваться необходимостью сопровождать ребенка, а другие ожидают приватности в помещениях, предназначенных для переодевания. Именно поэтому такие ситуации требуют заранее установленных правил, понятных всем клиентам, и взвешенной реакции администрации.

Но обсуждение этой проблемы не должно превращаться в оценку внешности женщины, ее происхождении, семейной жизни или фотографий в социальных сетях. Равным образом несогласие с владельцем не должно становиться поводом для оскорблений и публичного привлечения внимания.

В конечном итоге, может ли клиент обратиться с претензией к заведению, рассчитывая на предметный ответ, и способен ли руководитель бизнеса отделить профессиональную ответственность от личного отношения к человеку, который выразил недовольство?

Публичный ответ владельца мог стать возможностью прояснить позицию клуба и обозначить правила, которыми он руководствуется. Вместо этого конфликт получил продолжение, а внимание аудитории вновь оказалось направлено на людей, выразивших недовольство.