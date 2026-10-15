РФ рассчитывает начать строительство железной дороги Решт - Астара в Иране в 2027 году

Россия и Иран рассчитывают начать строительство железнодорожной линии Решт - Астара на севере Ирана в 2027 году и завершить работы в течение трех лет, сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.

Он добавил, что, по условиям межправсоглашения, завершить строительство планируется в течение трех лет.

"Реализуется (проект), уже ведут там изыскательские работы, в полную силу развернуты. Они начались в начале этого года, потом был перерыв из-за военных действий, и сейчас они восстановлены в полном размере", - пояснил Павлов.

Как сообщалось, в мае прошлого года Россия и Иран начали изыскательские работы для строительства ж/д линии Решт - Астара, где планируется проложить 162 км ж/д пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, в том числе Россия выделит 1,3 млрд евро. Ожидается, что общий объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год.

Источник: Интерфакс