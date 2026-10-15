 Военнослужащие Вооруженных сил Италии находятся с визитом в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Военнослужащие Вооруженных сил Италии находятся с визитом в Азербайджане - ФОТО

Редакция 1news11:27 - Сегодня
Военнослужащие Вооруженных сил Италии находятся с визитом в Азербайджане - ФОТО

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики на 2026 год в Баку состоялась экспертная встреча в области поисково-спасательной деятельности.

Как сообщили 1news.az в Министерстве обороны, для участия во встрече в нашу страну прибыла группа военнослужащих Вооружённых сил Итальянской Республики.

В рамках визита гости посетили базу ВВС Азербайджана, где ознакомились с авиационной техникой и лётными средствами, состоящими на вооружении, а также с повседневной деятельностью военнослужащих и условиями несения службы.

Поделиться:
396

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Политика

Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан - ВИДЕО

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела Азербайджана

Фархад Мамедов: Светскость в Азербайджане обеспечивает искренний Ислам

Последние новости

Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Сегодня, 15:17

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02

Маск высказался об использовании Starlink

Сегодня, 13:00

У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Сегодня, 12:57
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55