США предложили Европе частично разморозить российские активы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер предложили представителям Евросоюза частично разморозить российские активы, чтобы заново запустить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Встреча состоялась на минувшей неделе в Майами. Уиткофф и Кушнер предложили делегациям Великобритании, Франции и Германии, а также представителям НАТО и ЕС несколько вариантов разблокировки российских активов.

Один из обсуждавшихся механизмов — создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона.

По данным издания, инициативу рассматривали в контексте проработки условий мирного соглашения.

Европейские участники переговоров план американцев не поддержали. При этом вопросы порядка разблокировки активов и их дальнейшего использования остаются в повестке и продолжают прорабатываться.