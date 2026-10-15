Глава МИД Армении не исключил обмена бывшими анклавами с Азербайджаном

Армения не исключает обмена бывшими анклавами с Азербайджаном.

Об этом в ответ на вопрос Sputnik Армения сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, есть разные варианты решения вопроса бывших анклавов, и стороны подходят к вопросу конструктивно.

"Не хочу предопределять какое-либо соглашение, но могу сказать, что если из международно признанной территории Армении в 29 743 кв. км что-то должно быть передано другому государству и что-то получено, то есть должно быть изменение территории, то это вопрос, предполагающий всенародное голосование. И так и будет, этого невозможно избежать", - сказал Мирзоян.

Обмен анклавами, по его мнению, один из вариантов решений, но не единственный.

"То есть соразмерные территории могут быть теоретически переданы. Могу сказать, что с их стороны также есть конструктивный подход. Какой будет результат? Он будет вынесен на голосование", - сказал Мирзоян.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что для обеспечения мира по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов. Армения и Азербайджан должны обменяться территориями соответствующих точных размеров, сказал он.