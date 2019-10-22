Будущее без пластика: Чем можно заменить одноразовые пластиковые предметы в быту? – ФОТО – ВИДЕО 

Трудно представить, что всего около ста лет назад пластика просто не существовало, и абсолютно все окружающие нас предметы производились из натуральных материалов.

Пластик, изобретение которого явилось настоящей революцией в ХХ веке, стал бичом XXI века. Его главное достоинство – долговечность – обернулось его ключевым недостатком. Некоторые виды пластмасс разлагаются в течение сотен лет.

Экологи по всему миру бьют тревогу: одноразовый пластик все больше загрязняет Мировой океан, леса, заполняет свалки и нарушает работу городских канализаций.

Все актуальнее становятся тенденции отказа от пластиковых предметов одноразового использования, которые вскоре после покупки отправляются в мусорное ведро, и замена их на многократно используемые материалы либо на биоразлагаемый пластик.

Во многих странах мира уже действуют ограничительные меры на использование пластиковой упаковки: в магазинах вводят запрет на бесплатную раздачу пакетов, внедряется система раздельного сбора отходов, взимаются налоги за использование пластиковой тары и т.п.

Коста-Рика и вовсе заявила о намерении запретить использование пластмассы, не подлежащей вторичной переработке. Если запрет будет введен, как планируется, уже в 2021 году Коста-Рика станет первой страной в мире, прибегнувшей к отказу от пластика в масштабе всего государства.

В Азербайджане в конце сентября тоже была обнародована обнадеживающая новость о намерении в ближайшем будущем законодательно изъять из оборота полиэтиленовые пакеты.

Каждый человек на своем уровне может внести свой вклад в освобождение мира от пластикового мусора. Фейсбук-страница Stop Plastic Pollution предлагает подборку фотографий, на которых людям предлагается альтернатива привычным пластиковым предметам, которые мы используем в повседневной жизни.

«Мы должны заменить одноразовые предметы из пластика предметами многоразового использования, чтобы спасти нашу планету. Этот месседж заслуживает распространения», - говорится на странице.

Каждую минуту в Мировой океан попадает примерно грузовик пластиковых отходов, которые разрушают жизнь морских обитателей. Птицы, рыбы и киты погибают, принимая за еду пластиковые трубочки для напитков, пакеты и упаковку.

Существуют подсчеты, согласно которым к 2050 году в Мировом океане пластиковых отходов будет больше, чем рыбы.

С середины прошлого века произведено 8 млрд тонн пластика, три четверти которого стало мусором. По данным National Geographic, 85% пластика не перерабатывается. Greenpeace заявляет, что частицы пластика обнаружены даже в питьевой воде, с которой он может оказаться в организме человека.

Однако, как говорится в одном из материалов Би-би-си на тему пластиковых отходов, это - палка о двух концах, поскольку у пластика есть не только экономические плюсы, но и некоторая польза для окружающей среды.

«Машины, в которых больше пластмассовых элементов, легче, а значит - им требуется меньше топлива. Продукты в полимерной упаковке дольше хранятся. И если бы бутылки не производили из пластика, их бы массово делали из стекла. В этом случае не хотелось, чтобы они валялись, например, на детских площадках», - говорится в статье.

Непоправимый вред огромных скоплений пластиковых отходов для планеты очевиден, и человечеству предстоит найти оптимальный путь решения «пластиковой» напасти.

Как бы выглядел наш мир, если бы пластик не был изобретен:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999) 22 Окт 2019 в 1:28 PDT

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Елена Остапенко, Э.Т.