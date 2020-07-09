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Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с AzərŞəkər завершили сбор урожая пивоваренного ячменя - ФОТО

Сегодня в 15:45 ~ 4 минуты на чтение 351
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с AzərŞəkər завершили сбор урожая пивоваренного ячменя - ФОТО

Сбор пивоваренного ячменя, засеянного в рамках тестового проекта компаний Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər, был успешно завершен.

Посев пивоваренного ячменя был проведен 21 ноября 2019 года в Шамкирском районе на территории площадью 8,4 га. Семенной материал был поставлен французской компанией Secobra, являющейся одним из лидеров в селекции озимых сортов ячменя. В то же время образцы каждого сорта были переданы Агентству аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики для проведения испытаний по акклиматизации.

Отметим, что пилотный проект по культивации пивоваренного ячменя в Азербайджане был инициирован компаниями Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər с целью локализации сырья для пивоваренного производства.

Основная цель тестового посева заключается в определении потенциальной производительности этих сортов путем проведения их испытаний в местных условиях, соответствия их показателей качества с точки зрения пригодности для пивоваренных целей.

В случае, если пилотный проект даст положительные результаты, культивацию пивоваренного ячменя можно будет масштабировать, что позволит полностью покрыть потребность в пивоваренном ячмене страны за счет локального сырья в ближайшие годы.

Вячеслав Мальцев, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan: «Проект по тестовому посеву пивоваренного ячменя является одним из ключевых приоритетов Carlsberg Azerbaijan на ближайшие годы, ведь наша цель – не только оптимизировать производственный процесс за счет локализации ключевого сырья пивоварения, что, безусловно, тоже очень важно, а стать одним из пионеров в культивации пивоваренного ячменя в Азербайджане спустя десятилетия. Образцы ячменя, выращенного в Шамкирском районе, переданы в локальную и региональную лаборатории Carlsberg Group для определения пригодности в пивоваренном производстве, и мы очень надеемся, что уже скоро сможем представить потребителю высококачественное азербайджанское пиво, произведенное на локальном ячмене».

Анар Мехдиев, генеральный директор компании AzərŞəkər: «Одной из целей нашей компании является увеличение производства продуктов питания, потребляемых в нашей стране, за счет предоставления производителям качественного местного сырья. Ввиду этого мы придаем большое значение сотрудничеству с компанией Carlsberg.

Мы считаем возможным полностью удовлетворить потребность компании в пивоваренном ячмене за счет нашей выращенной продукции и, в свою очередь, готовы задействовать наши посевные площади не только в Шамкирском, а также в Агджабединском и Евлахском районах.

Помимо зерновой продукции, AzərŞəkər также специализируется на выращивании сахарной свеклы, и в ближайшем будущем в наши планы входит достижение производства сахарного песка в Азербайджане за счет увеличения объема выращивания сахарной свеклы.

Хотим выразить благодарность сотрудникам Министерства экономики за оказанную поддержку в сотрудничестве с Carlsberg Azerbaijan».

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работают порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет более 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Tuborg, Efsane, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.

Компания AzərŞəkər была основана в 2017 году и занимается производством различных видов сельскохозяйственной продукции, инвестируя в пахотные земли в различных регионах страны.

В текущем посевном сезоне в Шамкирском хозяйстве на 700 гектарах земель, снабженных современной ирригационной системой, выращивают зерновые, сахарную свеклу, сою и кукурузу.

До конца 2021 года будет вложено около 55 миллионов манатов в Шамкирский, Евлахский, Агджабединский и Физулинский районы с целью обеспечения в общей сложности около 8000 га современными ирригационными системами и необходимой сельскохозяйственной инфраструктурой.

В настоящее время более 23 миллионов AZN было вложено в сельскохозяйственные работы, численность сотрудников составляет 105. С 2019 года при Евлахском хозяйстве функционирует современная сельскохозяйственная лаборатория AgroLab.

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