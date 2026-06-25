Кто они - офицеры, удостоенные звания генерал-майора? - ФОТО

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева по случаю 26 Июня — Дня Вооруженных сил группе офицеров были присвоены высшие воинские звания.

Qafqazinfo представил информацию о должностях и фотографии полковников, получивших звание генерал-майора:

Азер Гейбатли — помощник начальника Главного управления по личному составу Министерства обороны. В настоящее время временно исполняет обязанности начальника этого же управления.

Расул Алиев — начальник одного из главных управлений Министерства обороны.

Эльчин Абдуллаев — начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны.

Гюльмамед Рзаев — начальник Управления артиллерии Сухопутных войск. Принимал участие в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях.

Руслан Агасиев — начальник штаба одного из армейских корпусов.