Из России в Армению через территорию Азербайджана отправлено 700 тонн зерна - ФОТО

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлен очередной транзит грузов.

Как сообщает AПA, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик отправлены 10 вагонов пшеницы весом 700 тонн.

До настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 33 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Напомним, наряду с транзитом из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, свыше 4 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.