В Баку сорвался выпускной: Студенты не могут вернуть около 50 тыс манатов

В Баку в самый последний момент отменили выпускной вечер, запланированный для студентов.

Как сообщает Bakupost, в связи с этим пострадавшие студенты начали массово публиковать жалобы в социальных сетях.

По словам выпускников, о том, что мероприятие не состоится, им объявили всего за сутки до назначенной даты. Сообщается, что одна из организаторов вечера, Н. Мёхбалиева, собрала с каждого из примерно 250 студентов по 185 манатов — в общей сложности сумма сборов составила 46 250 манатов. Позже выпускникам заявили, что вернуть деньги немедленно невозможно из-за блокировки счетов организатора.

"Нам пообещали вернуть выплаты в течение 10 дней. Однако студентам эти деньги нужны прямо сейчас, а не через декаду. Многие рассчитывали на эти средства, чтобы оперативно организовать выпускной в другом месте. Сейчас сотни студентов и их родителей несут как материальный, так и моральный ущерб. Мы требуем от профильных ведомств официального расследования и разъяснений: каковы истинные причины случившегося, где сейчас собранные деньги и понесет ли ответственность организатор?", — говорится в одной из публикаций.

По данным правоохранительных органов, полученным Qafqazinfо, в полицию уже поступил ряд заявлений по факту присвоения денежных средств. Участники инцидента опрошены, у них взяты объяснительные. По факту ведется разбирательство.