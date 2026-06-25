Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН в Лондоне - ФОТО
Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провёл встречу в Лондоне с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Об этом М. Бабаев написал в своём аккаунте в социальной сети X.
«Рад встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в рамках Лондонской недели климатических действий», — отметил он.
По словам Бабаева, в ходе переговоров обсуждалось выполнение договорённостей, достигнутых на COP29, прошедшей в Баку в 2024 году, а также подготовка к COP31, которая состоится в Турции.
Он также сообщил, что стороны обменялись мнениями об ускорении сокращения выбросов метана, расширении климатического финансирования и укреплении международного сотрудничества для практической реализации климатических обязательств.
Pleased to meet with UN Secretary-General @antonioguterres on the margins of London Climate Action Week 2026.
Exchanged views on advancing the global climate agenda through the implementation of #COP29 outcomes, preparations for #COP31, and the COP Presidencies Troika’s Belém… pic.twitter.com/mkgWJBHtnz — Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) June 25, 2026