Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН в Лондоне - ФОТО

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провёл встречу в Лондоне с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Об этом М. Бабаев написал в своём аккаунте в социальной сети X.

«Рад встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в рамках Лондонской недели климатических действий», — отметил он.

По словам Бабаева, в ходе переговоров обсуждалось выполнение договорённостей, достигнутых на COP29, прошедшей в Баку в 2024 году, а также подготовка к COP31, которая состоится в Турции.

Он также сообщил, что стороны обменялись мнениями об ускорении сокращения выбросов метана, расширении климатического финансирования и укреплении международного сотрудничества для практической реализации климатических обязательств.