Хикмет Гаджиев встретился со спецпредставителем генсека НАТО - ФОТО

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество между Азербайджаном и альянсом.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

«Состоялась продуктивная встреча со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном. Азербайджан остаётся надёжным партнёром НАТО, и нам удалось достичь значимых результатов в различных направлениях сотрудничества. В частности, был отмечен прогресс в вопросе повышения оперативной совместимости между Азербайджаном и НАТО», — отметил он.

Также стороны обсудили ключевые направления партнёрства между Азербайджаном и НАТО и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.