Хикмет Гаджиев встретился со спецпредставителем генсека НАТО - ФОТО
Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество между Азербайджаном и альянсом.
Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.
«Состоялась продуктивная встреча со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном. Азербайджан остаётся надёжным партнёром НАТО, и нам удалось достичь значимых результатов в различных направлениях сотрудничества. В частности, был отмечен прогресс в вопросе повышения оперативной совместимости между Азербайджаном и НАТО», — отметил он.
Также стороны обсудили ключевые направления партнёрства между Азербайджаном и НАТО и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
I had a productive meeting with Kevin Hamilton, NATO’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia. Azerbaijan is a reliable partner of NATO, and we have achieved significant results across various areas of cooperation. In particular, we noted the progress made in… pic.twitter.com/RP7f6IEF9D — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 25, 2026