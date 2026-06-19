Помощник Президента: Цель заключается в увеличении не просто объема производства, а производительности и качества

За последние десять лет в аграрной сфере были осуществлены масштабные реформы, усилены механизмы государственной поддержки, расширились возможности производства и экспорта по традиционным отраслям сельского хозяйства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров во время выступления на региональном совещании по Газах-Товузскому экономическому району, посвященном реализации Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы.

По его словам, обновление ирригационной инфраструктуры, создание агропарков и усовершенствование механизмов субсидирования сыграли важную роль в этом направлении.

В своем выступлении Н. Амиров подчеркнул, что на новом этапе главная цель заключается в увеличении не просто объема производства, а производительности и качества, а также в ускорении перехода к модели интенсивного развития в аграрной сфере.