 Лейла Алиева встретилась с руководителем Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива - ФОТО | 1news.az | Новости
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Лейла Алиева встретилась с руководителем Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Лейла Алиева встретилась с руководителем Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископом монсеньором Джованни Чезаре Пагацци.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи были обсуждены существующие сферы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, в том числе направления будущей деятельности.

Отметим, что сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом осуществляется с 2012 года.

На встрече были обсуждены перспективы развития существующего сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом, проекты и инициативы, предусмотренные к реализации в будущем, а также осуществление совместных проектов в области цифрового сохранения фондов в архиве Ватикана.

Руководитель Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ монсеньор Джованни Чезаре Пагацци, напомнив, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в рамках своего визита в Святой Престол в прошлом году посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку и Апостольский архив, отметил, что за прошедшие годы между Азербайджаном и Ватиканом, а также с Фондом Гейдара Алиева наладилось широкое сотрудничество.

Гость сообщил, что в ходе его визита в Азербайджан был проведен ряд встреч в различных структурах и в ходе обсуждений в центре внимания находились вопросы выявления, анализа, перевода и оцифровки хранящихся в коллекциях Ватикана редких рукописей, связанных с Азербайджаном.

Отмечалось, что в рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева с Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом по существующему договору о реставрации рукописей и их оцифровке были осуществлены реставрация и оцифровка значимых рукописей, связанных с историческим и культурным наследием Азербайджана, а также наследием тюркоязычных народов.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в прошлом году между Фондом Гейдара Алиева, Национальной Академией наук Азербайджана и Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом, в 2026 году планируется проведение исследований в Ватикане делегацией азербайджанских ученых. Исследования охватят материалы по истории Южного Кавказа и Азербайджана, а также по дипломатическим связям правителей Аггоюнлу и Сефевидов с папами Римскими.

В то же время, были обсуждены возможности обучения в будущем азербайджанских студентов в Ватикане в области библиотечного и архивного дела.

В ходе встречи ватиканской делегации был преподнесен в дар азербайджанский ковер. Гости, в свою очередь, подарили копию хранящегося в архиве Ватикана документа начала XX века, относящегося к истории Азербайджана.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ монсеньор Джованни Чезаре Пагацци также ознакомились с выставками в Центре Гейдара Алиева. Во время посещения выставки классических автомобилей директор Центра Гейдара Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров предоставил гостю подробную информацию об автомобилях, относящихся к различным периодам. Затем гости ознакомились с выставкой «Мои моря, мои океаны», призывающей к защите водных ресурсов.

Отметим, что в экспозиции, организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), представлены работы современных художников, отражающие целый ряд глобальных проблем - от загрязнения и чрезмерного вылова рыбы до утраты биологического разнообразия. В работах вода изображена как источник жизни, обновления и воображения.

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