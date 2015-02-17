Число туристов, посещающих Ичери шехер и заповедник Гала, растет день ото дня - ФОТО

23 января в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась пресс-конференция по итогам 2019 года.

На конференции председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов проинформировал о деятельности организации в прошлом году.

А.Алекперов рассказал о различных проектах, культурных мероприятиях и фестивалях, проведенных в прошлом году.

Он сказал, что в результате постоянной заботы и внимания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Управление осуществило ряд широкомасштабных мероприятий по защите, изучению и популяризации памятников истории и культуры на территории Ичери шехер и заповедника Гала.

Он отметил, что в течение года были проведены работы по ремонту и реконструкции по 104 адресам в заповеднике.

Уложен газон на площади 220 квадратных метров, посажено 8950 различных сезонных цветов, проложен водопровод протяженностью 165 метров, установлены новые линии электропередачи, заменены 9 гидрантов и 1738 квадратных метров дорожного покрытия. По его словам, ремонтные работы ведутся в Доме бакинских ханов XVII-XVIII веков на улице Большая Крепостная и, как ожидается, работы будут завершены к середине года. В то же время была завершена посадка крупных деревьев с целью закладки парка возле Дома бакинских ханов, и в настоящее время ведутся работы по посадке декоративных кустарников.

А.Алекперов отметил, что развитие туризма является одним из основных направлений деятельности Управления. Он сказал, что число туристов, посещающих Ичери шехер и заповедник Гала, растет день ото дня.

Он также отметил, что в 2020 году отмечается 20-летие включения Ичери шехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и сказал, что в связи с этим ряд мероприятий будет проведен в нашей стране и за рубежом. К примеру, пройдут специальная презентация на 22-й Международной ассамблее и симпозиуме, организованном Фондом Ромуальдо дель Бьянко, выставка на тему «Азербайджанские правители: Аггоюнлу» с экспонатами из Турции. В Бакинском доме фотографии продолжаются выставка фотографий французского археолога, путешественника и этнолога Жозефа Барона де Бая, международный семинар «Ичери шехер - город Всемирного наследия 2020» и многие важные проекты.

И.Н, Г.Р.