Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

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Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 7 005 452. Число летальных случаев составляет 565 178, всего заразились 12 720 028 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ»