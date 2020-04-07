Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 7 005 452. Число летальных случаев составляет 565 178, всего заразились 12 720 028 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ»