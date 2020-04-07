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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

Сегодня в 12:24 ~ 1 минута на чтение 214
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек
Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
 
По данным университета, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 7 005 452. Число летальных случаев составляет 565 178, всего заразились 12 720 028 человек.
 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ»

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