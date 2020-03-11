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Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч

Сегодня в 12:22 ~ 1 минута на чтение 178
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
 
В субботу власти республики сообщали о 27 900 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 477 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
 
«В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 человека», - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 824 пациента, проведены 122 682 теста.
 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
 
ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ»

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