Что происходит в новых магазинах İrşad Electronics? – ФОТО

Те, кто ждет открытия новых магазинов İrşad Electronics, на этот раз должны запомнить сразу два адреса.

Ведь первые дни февраля ознаменуются официальным открытием сразу двух магазинов: 1 февраля – магазина «Нариманов», расположенного по адресу ул. Ага Нейматулла, 42, а на следующий день, 2 февраля – магазина «Azadlıq Rezidence», который находится на пересечении ул. Академика Миргасымова, 10 с проспектом Азадлыг, 103.

Открытие каждого из магазинов, сопровождаемое проведением нескольких кампаний, принесет подарки первым 50 покупателям. С условием, что те купят в новых магазинах товары на сумму, превышающую 300 манатов. Какой бы способ оплаты они ни выбрали, будь то наличные или оплата в рассрочку, каждый из них сможет получить в подарок такие ценные предметы, как мобильный телефон, холодильник, стиральная машина, телевизор, духовка, пылесос и пр.

Со дня открытия и вплоть до 29 февраля клиенты магазина могут приобрести все товары без первоначального взноса, без процентов и комиссий, с оплатой по частям в период до 18 месяцев. При покупке за наличные клиентам предоставляется скидка до 40%.

С 2019 года İrşad Electronics начал обновлять концептуальный дизайн магазинов и расширять сеть услуг. В первый месяц нового года состоялось открытие магазинов новой концепции в бакинском поселке Сахиль и в Габале, сопровождаемое кампаниями «50 подарков». Вплоть до 31 января в этих магазинах все еще можно будет совершать покупки на очень выгодных условиях . Обновление существующих магазинов и открытие новых нацелено на то, чтобы стать еще более доступными для населения, а также повысить уровень оказываемых услуг. Число магазинов İrşad Electronics по стране с учетом новых достигает 31.

İrşad Electronics является официальным дистрибьютором в Азербайджане Samsung, HONOR и других знаменитых брендов.

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