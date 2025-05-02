СМИ: В окружении Пашиняна разгорелась схватка за пост посла в США

Соратники Никола Пашиняна — министр труда и соцобеспечения Нарек Мкртчян и депутат Арсен Торосян — включились в негласную, но ожесточенную борьбу за пост посла Армении в США. Об этом пишет газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники.

Срок полномочий Лилит Макунц на посту посла подходит к концу, и, как утверждает издание, в правящей партии уже определились, что вакансия будет отдана не дипломату, а политически лояльной фигуре. По словам источников, Пашинян не доверяет профессиональным дипломатам и предпочитает «своих» даже на таких ответственных направлениях, как Вашингтон.

«В последнее время Торосян активно сопровождает премьера Никола Пашиняна в зарубежных поездках и буквально из кожи вон лезет, продвигая тезисы патрона. Он регулярно выступает с публичными заявлениями, активно выражает позицию в социальных сетях, жестко полемизируя с оппонентами. А недавно он нарушил парламентский регламент, разорвав заявление об импичменте Пашиняна прямо в зале заседаний», - пишет издание.

Нарек Мкртчян тоже времени зря не теряет. Как куратор внешних связей «Гражданского договора», он регулярно ездит в США, участвует в форумах и политических встречах. В активе — фотография с Марко Рубио и присутствие на вечеринке в честь инаугурации Дональда Трампа.

Несмотря на слухи о недовольстве его работой в должности министра и провал в организации выборов в Паракаре, где кандидат от партии потерпел поражение, Нарека Мкртчяна, по данным «Грапарак», внутри правящей команды все же считают наиболее вероятным претендентом на пост посла в США.

Напомним, что экс-глава фракции «Мой шаг» (фракция власти) Лилит Макунц, не имеющая какого-либо дипломатического опыта, в августе 2021 года была назначена послом Армении в Соединённых Штатах Америки. Ее назначение стало предметом критики как в самой Армении, так и среди армянской диаспоры в США.