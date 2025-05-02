Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией

Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства.

«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», - говорится в заявлении.

В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией.

На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

Источник: РИА Новости