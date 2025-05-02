Генсек ЦК Компартии Вьетнама посетит Азербайджан

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетит Азербайджан, говорится в сообщении вьетнамского МИД.

Отмечается, что в период 5-12 мая он посетит с госвизитами Казахстан, Азербайджан, Россию и Беларусь.

Визит в Азербайджан будет осуществлен по приглашению азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Это будет первая зарубежная поездка То Лама с момента вступления в должность в августе 2024 года.

Источник: Report