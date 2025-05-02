Генсек ЦК Компартии Вьетнама посетит Азербайджан
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетит Азербайджан, говорится в сообщении вьетнамского МИД.
Отмечается, что в период 5-12 мая он посетит с госвизитами Казахстан, Азербайджан, Россию и Беларусь.
Визит в Азербайджан будет осуществлен по приглашению азербайджанского президента Ильхама Алиева.
Это будет первая зарубежная поездка То Лама с момента вступления в должность в августе 2024 года.
Источник: Report
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